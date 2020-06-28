Челябинцу, расстрелявшему хаски, грозит до трех лишения свободы

В Челябинске дознаватель вынесла постановление о возбуждении уголовного дела по факту убийства хаски по кличке Арчи.

Окончательное решение примет следствие. Мужчине, убившего домашнего любимца, грозит до трех лет лишения свободы.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», дознаватель вынесла постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству по части первой статьи 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Материалы передали в следствие.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80-ти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360-ти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, вчера, 27 июня, в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил хаски. Арчи мешал ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка.

Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых пес умер на месте.

«В момент выстрела Арчи повернул морду в сторону хозяйки и игриво поднял лапу, что свидетельствует об отсутствии агрессии по отношению к стреляющему мужчине. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» - пока находится на рассмотрении. Заявление написано. По нашему мнению, основания есть», - сообщил на своей странице в ВКонтакте член Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

Ранее в отношении мужчины, застрелившего на глазах у хозяйки собаку, были составлены административные протоколы по статьям 20.8 и 20.13. КоАП Российской Федерации. Максимальная санкция статей предусматривает административный штраф в размере до ста тысяч рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток. Уже установлено также, что стрелок владел оружием на законных основаниях.

Фото и видео с личной страницы Олега Дубровина в ВКонтакте