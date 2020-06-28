Челябинцу, застрелившему хаски, грозит арест на 15 суток

В Челябинске по факту жестокого обращения с животным (речь об убийстве домашнего хаски 27-го июня) продолжается проверка.

В настоящее время в отношении мужчины, застрелившего собаку на глазах у хозяйки, уже составлено два административных протокола по статьям 20.8 и 20.13 КоАП РФ, связанным с оружием. За эти нарушения ему грозит либо штраф в размере до ста тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15-ти суток. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

«По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Напомним, вчера, 27 июня, в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Оно мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка.

Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых та умерла.

Уже установлено, что стрелок владел оружием на законных основаниях. В ходе последней проверки условий обеспечения хранения оружия и патронов нарушений не выявлено.