Челябинцы не смогли самостоятельно покинуть горевший на Комсомольском проспекте троллейбус

В Челябинске сегодня, 22 декабря, около восьми утра загорелся троллейбус 12-го маршрута «Молдавская – АМЗ», следовавший по Комсомольскому проспекту.

Возгорание в транспортном средстве, в салоне которого находились шесть человек (четыре пассажира и водитель с кондуктором), случилось в результате короткого замыкания панели приборов в кабине.

Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место происшествия, однако к этому моменту водитель троллейбуса справился с ситуацией самостоятельно, применив огнетушитель (с его помощью он справился с коротким замыканием) и обесточив транспортное средство (отключил его от линии электропередачи).

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, люди не могли выйти из троллейбуса, так как именно на этом участке дороги произошел порыв водопровода и обесточенный троллейбус оказался внутри мини-водоема. На помощь горожанам пришли огнеборцы, вплотную припарковавшие пожарную автоцистерну и забравшие людей, чтобы доставить их в безопасное место.

В случившемся разбираются специалисты.