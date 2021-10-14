Челябинцы обворовали золоторудное месторождение в Бурятии

Следователями ГУ МВД России по Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении трех южноуральцев, которые похитили золотосодержащий концентрат, работая вахтовым методом на золоторудном месторождении в Бурятии. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

По версии следствия, три жителя Челябинской области, находясь в штольне, принадлежащей золотодобывающей компании Бурятии, обнаружили золотую жилу, откуда похитили золотосодержащий концентрат общей массой не менее 866,69 граммов, из которых масса золота составила 725,91 граммов и серебра – 34,03. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

В дальнейшем соучастники, используя железнодорожный транспорт, перевезли золотосодержащую руду в Челябинск, где были задержаны оперативниками УЭБиПК регионального ГУ МВД совместно с коллегами из областного УФСБ.

В ходе обыска у фигурантов обнаружено и изъято пять свертков незаконно добытого золотосодержащего песка, на общую сумму более трех миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд.