Челябинцы остались без автогазозаправочной станции

В Курчатовском районе Челябинска судебными приставами на два месяца приостановлена деятельность автогазозаправочной станции. Судебноге постановление предписывает закрытие станции расположенной на Свердловском тракте, 10Г, за нарушения установленных требований на опасном производственном объекте.

В ходе проведенной накануне проверки было установлено, что объект работает с серьезными нарушениями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровья гражданам и обществу ввиду возможных аварий и их последствий.

«Индивидуальный предприниматель не зарегистрировал опасный производственный объект в соответствующем государственном реестре, не оформил лицензию на вид деятельности в области промышленной безопасности. Были установлены факты нарушений требований безопасности: на четырех надземных резервуарах отсутствовали наименования завода-изготовителя, год изготовления и заводские номера», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Также на объекте отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности в отношении подземных резервуаров.

Суд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток с момента фактического приостановления. В этот период предпринимателю разрешено проведение работ для устранения нарушений.