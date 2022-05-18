Челябинец избил семилетнюю дочь

Прокуратура Калининского района Челябинска поставила на контроль ход проверки, проводимой сотрудниками ПДН территориального отдела полиции по факту причинения телесных повреждений отцом своему семилетнему ребенку.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, на которых видно, что мужчина толкает, пинает школьницу и раздает ей подзатыльники.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в настоящее время управлением социальной защиты населения решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет, сотрудниками полиции рассматривается вопрос о привлечении отца к административной ответственности по статье «Побои».