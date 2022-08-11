Челябинец напал на женщину, загорающую на берегу реки Миасс

Оперативники уголовного розыска полиции Челябинска задержали ранее судимого местного жителя, который напал на женщину, одиноко загорающую на берегу Миасса. Он ударил ее по голове и забрал золотую цепочку. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая женщина рассказала сотрудниками полиции, что загорала на берегу реки Миасс, недалеко от Университетской набережной. К ней подошел неизвестный мужчина, ударил ее по голове и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью около 50 000 рублей, после чего скрылся.

«Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску был предпринят комплекс мер с целью раскрытия преступления и задержания злоумышленника. Ситуацию осложняло то, что противоправное деяние произошло в условиях неочевидности. Женщина в момент нападения находилась одна, отдыхающих на берегу не было», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

С целью установления подозреваемого полицейские отсматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе и взаимодействию различных служб полиции злоумышленник – не работающий, ранее судимый местный житель был задержан в короткие сроки.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.