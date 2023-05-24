Челябинец обокрал глухонемого друга

Полицейские Копейска (Челябинская область) раскрыли кражу с банковской карты с помощью сурдопереводчика. Вором оказался друг 51-летнего глухонемого пострадавшего, житель Челябинска.

Обнаружив пропажу 20 тысяч рублей с банковской карты, мужчина обратился в полицию.

«После привлечения к процессу расследования сурдопереводчика сотрудники уголовного розыска Копейска установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался друг потерпевшего – не имеющий постоянного места работы и ранее не судимый житель Челябинска», - сообщили в региональном полицейском главке.

Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртные напитки. Приятель дождался подходящего момента и украл банковскую карту, пароль которой он знал. Часть денег он снял в банкомате, а часть потратил, покупая товар бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».