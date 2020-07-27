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Челябинец открыл стрельбу по шумному соседу

Происшествия
Сегодня, 11:27
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске празднование дня рождения закончилось ссорой с соседями и стрельбой. Один из участников конфликтов был ранен. Полиция по данному факту проводит проверку.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июля в одной из квартир, расположенной в доме по улице Чичерина. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственного источника, компания молодых людей шумно праздновала день рождения друга. Одному из соседей это не понравилось и он пришел угомонить собравшихся. В результате начался конфликт, словесная перепалка закончилась тем, что мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из участников вечеринки. Пуля попала ему в плечо.

«В отделе полиции «Северо-западный» данное сообщение зарегистрировано. Все участники конфликта установлены. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Это уже второй подобный инцидент в Челябинске за минувшие выходные. Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», утром 25 июля на Кировке произошла потасовка между двумя мужчинами, которая также закончилась стрельбой. Пострадавший с ранениями головы и плеча был доставлен в больницу.

По данному факту полиция Челябинска также проводит проверку.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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