Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом

Прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего челябинца, который, по версии следствия, до смерти избил шумного соседа. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
«Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 в подъезде многоквартирного дома причинил телесные повреждения соседу, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, шумел в подъезде. От полученных повреждений мужчина скончался», - рассказала Мамаева.
Мужчину задержали. В отношении него расследовалось уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Прокуратура направила уголовное дело в Калининский райсуд Челябинска. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.