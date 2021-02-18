Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом

Исторический музей в Челябинске готовит выставку «Художник умный и правдивый»

Южноуральца отправили в колонию за ДТП, в котором погиб пассажир

В Челябинске внук украл у своей бабушки холодильник

В Магнитогорске пьяный мужчина из трамвая расстрелял подростков

«Ростелеком» предложил альтернативу традиционным подаркам на 23 февраля и 8 марта

Цифровые сюрпризы вместо пены для бритья, конфет и тысячи признаний

Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом

Прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего челябинца, который, по версии следствия, до смерти избил шумного соседа. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 в подъезде многоквартирного дома причинил телесные повреждения соседу, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, шумел в подъезде. От полученных повреждений мужчина скончался», - рассказала Мамаева.

Мужчину задержали. В отношении него расследовалось уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Прокуратура направила уголовное дело в Калининский райсуд Челябинска. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.