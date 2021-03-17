Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП

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Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего бесправного водителя, который пьяным устроил смертельную аварию. В ДТП погибла его жена.

Следствие установило, что девятого августа 2020 года мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ-21124. Более того, на тот момент у него не были сданы в установленном порядке экзамены на получение водительского удостоверения.

На улице Доватора водитель, приближаясь к участку дороги с сужением, не перестроился на левую полосу.

«Водитель произвел наезд на бордюрный камень у дома №1М по улице Доватора, выехал за пределы проезжей части, где наехал на электроопору, изменил траекторию движения, выехал на проезжую часть улицы Доватора и столкнулся с автомобилем Hyndai Elantra», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На пассажирском сиденье ВАЗа находилась жена водителя. Она скончалась на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицо, находящимся в состоянии опьянения (п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ).

Уголовное дело направили в Советский райсуд.