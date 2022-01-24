Челябинец убил таксу, чтобы съесть

В Челябинске мужчина зверски убил таксу. Живодеру захотелось поесть собачьего мяса.

В приюте для бездомных животных «БиМ» рассказали, что в центре города был зверски убит метис таксы. Местный житель просто хотел поесть мяса. Собачку живодер забил молотком и бросил тело в ванну, чтобы разделать.

«Сейчас дело передают в суд. Человек в первый день был задержан, далее его выпустили с подпиской о невыезде. Возбуждено дело по статье 245 УК РФ. Спасибо большое следователям ОП «Советский», сработали слажено и без нервов», - сообщили в приюте «БиМ».

Напомним, что согласно статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.