Девочку-живодерку из Челябинска все-таки забрали у родителей

Родителей девочки-живодерки из Челябинска ограничили в правах, а ребенка по решению суда передали на попечение органа опеки и попечительства Калининского управления социальной защиты населения администрации Челябинска.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке гражданское дело по апелляционной жалобе Калининского управления социальной защиты населения администрации Челябинска, а также апелляционному представлению прокурора района, отменил решение Калининского районного суда Челябинска от пятого октября 2022 года.

Данным решением суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Калининскому управлению социальной защиты населения администрации Челябинска об ограничении местных жителей в родительских правах в отношении их несовершеннолетней дочери и взыскании алиментов на ее содержание.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля прошлого года школьница-живодерка выкинула с 20-го этажа маленькую собачку. Ранее она расчленила котенка, отрубила ему голову и вставила в пасть сигарету. Кровью животного девочка расписала стены подъезда. В ее «послужном» списке также есть смерть еще одного щенка. Как сообщают пользователи в социальных сетях, животных для расправы садистка выбирала по объявлениям о бесплатном устройстве бездомных животных.

После первого события, связанного с жестоким обращением с домашним животным, службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки. Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи.

«Новым решением суд апелляционной инстанции исковые требования Калининского управления социальной защиты населения администрации Челябинска об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов удовлетворил в полном объеме, также передал несовершеннолетнее лицо на попечение органа опеки и попечительства Калининского управления социальной защиты населения», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Решение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.