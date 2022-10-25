Озерчане возмущены девочкой, которая издевалась над маленькой собачонкой

В Озерске (Челябинская область) жителей возмутила школьница, которая издевалась над собачонком во время прогулки. Очевидцы уверяют, что школьница таскала животное и швыряла.

Пост об этом появился в социальной сети.

«Уже не в первый раз наблюдаю такое отношение данной девочки к своей собаке. Родители, обратите внимание!», - написала одна из местных жительниц.

«Если ваш ребенок не справляется с выгулом собаки и так издевается над ней, то отдайте собаку потому что первым делом вы должны научить ребенка как надо обращаться с животными! . Завели в семье собаку, типа ребенку, а собака по большому счёту не нужна. То дергают, то пинают, то тащат, в туалет нормально сходить собаке не дают», - написала еще одна жительница Озерска.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными со стороны детей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля этого года школьница-живодерка выкинула с 20-го этажа маленькую собачку. До этого она расчленила котенка, отрубила ему голову и вставила в пасть сигарету. Кровью животного девочка расписала стены подъезда. В ее «послужном» списке также есть смерть еще одного щенка. Как сообщают пользователи в социальных сетях, животных для расправы садистка выбирала по объявлениям о бесплатном устройстве бездомных животных.