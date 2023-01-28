В отношении живодера из Златоуста, повесившего собаку, возбуждено уголовное дело

Полицейскими Златоуста (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении живодера, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повесил бездомную собаку.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мужчина приехал в гости к бабушке, дом которой расположен в частном секторе. На улице мимо него проходил бездомный пес. Нетрезвому мужчине якобы показалось, что собака хочет его укусить. Он заманил ее во двор дома и повесил.

Полицейские установили подозреваемого, изучив видеозапись. Как оказалось, местный житель ранее судим за совершение имущественного преступления и злоупотребляет спиртными напитками.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в отношении златоустовца отделом дознания местного ОМВД возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье».

Данное преступление наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.