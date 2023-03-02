В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, который повесил собаку и наблюдал за ее мучительной смертью.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мужчина приехал в гости к бабушке, дом которой расположен в частном секторе. На улице мимо него проходил бездомный пес. Нетрезвому мужчине якобы показалось, что собака хочет его укусить. Он заманил ее во двор дома и повесил.

«Он без повода повесил ее за шею на веревке, поднял над землей на высоту более двух метров, перекрыв доступ кислорода, и наблюдал за мучительной гибелью собаки. Действия обвиняемого были обнаружены и засняты на камеру мобильного телефона жительницей соседнего дома», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Данное преступление наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.