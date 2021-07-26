Челябинец убил жену и пытался покончить с собой

В Челябинске задержан местный житель, который сначала порезал ножом своего сына, затем убил жену, а после этого пытался покончить с собой. Подросток выжил и смог позвать на помощь.

По версии следствия, ночью 25 июля текущего года в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска у мужчины возник бытовой конфликт с супругой.

«В ходе конфликта он нанес ножевые ранения 17-летнему сыну, после чего подросток выбежал из квартиры и позвал на помощь соседей. Затем подозреваемый нанес ножевые ранения супруге, ставшие причиной ее смерти», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

После совершения убийства мужчина нанес ножевые ранения себе. В настоящее время подозреваемый находится в больнице.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.