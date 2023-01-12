Челябинец украл деньги карталинца, воспользовавшись отпечатком его пальца

Безработный челябинцец похитил с банковского счета жителя Карталов (Челябинская область) всю наличность. Чтобы перевести себе деньги с помощью мобильного приложения, он использовал его отпечаток пальца. Владелец телефона в это время спал.

Полицейские установили, что челябинец и его невеста приехали в Карталы в гости к дальнему родственнику девушки на новогодние каникулы. После небольшого застолья хозяин лег спать.

«Увидев на столе не заблокированный телефон, подозреваемый решил им воспользоваться. Найдя в гаджете приложение мобильного банка, злоумышленник вошел в него при помощи отпечатка пальца, спящего карталинца и перевел денежные средства на счет невесты», - рассказали в региональном полицейском главке.

В дальнейшем ушлый челябинец потратил похищенные деньги, играя в онлайн казино. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».