Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину

Рецидивист из Челябинска воспользовался услугами эвакуатора, чтобы украсть машину. Преступление попало на камеры видеонаблюдения и «вычислить» вора не составило особого труда.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил о пропаже своего автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Харлова.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейскими установлено, что неизвестный, вызвал эвакуатор с целью перевозки чужого транспортного средства до арендованного им гаража в Металлургическом районе. Водителя эвакуатора подозреваемый ввел в заблуждение о том, что машина не на ходу и действительно принадлежит ему», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

В ходе проведения дальнейших мероприятий подозреваемый был задержан. Вором оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель.

Автомобиль он разукомплектовал и сдал в пункт приема металлолома, деятельность которого в настоящее время сотрудниками полиции проверяется.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.