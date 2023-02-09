Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину

Челябинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже машины с помощью эвакуатора. Авто он сдал в пункт приема металлолома, деятельность которого в настоящее время прекращена.

С заявлением в органы внутренних дел о совершенном преступлении обратился владелец автомашины ВАЗ 21083. Он рассказал, что транспортное средство было не на ходу и хранилось на территории ГСК в поселке Новосинеглазово.

За хищение автомашины задержан ранее судимый местный житель.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый, заметив на территории ГСК автомобиль, который длительное время никто не эксплуатирует, решил его похитить. Вызвав эвакуатор и введя водителя в заблуждение о том, что машина действительно принадлежит ему, транспортировал авто в пункт приема металлолома», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что пункт приема металлолома работает нелегально, в настоящее время деятельность его прекращена. В отношении сотрудника пункта составлены административные протоколы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража «Кража».