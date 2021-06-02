Челябинец, зарезавший молодую подругу, пойдет под суд

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который семь раз ударил девушку ножом в ее квартире. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, 37-летний обвиняемый в феврале этого года ночью находился в квартире молодой знакомой в доме на улице Петра Столыпина. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина схватился за нож и не менее семи раз ударил им подругу.

«Через два дня потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице, - рассказала Мамаева. - Обвиняемому в ходе следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд.