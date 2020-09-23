Челябинка хотела продать щенка, а стала обладательницей кредита в 1,4 миллиона рублей

В полиции Металлургического района Челябинска возбуждено уголовное дело по факту хищения с банковской карты 300 тысяч рублей у местной жительницы, а также оформления на нее кредита при попытке продать щенка через сайт бесплатных объявлений.

Обратившись в районный отдел полиции, горожанка рассказала стражам порядка, что аферист обманным путем завладел реквизитами ее банковской карты и похитил с нее около 300 тысяч рублей, после чего оформил на ее имя кредит на сумму в 1,4 миллиона рублей.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей поступил телефонный звонок от неизвестного, прочитавшего объявление на популярном сайте. Мужчина якобы хотел купить у нее щенка.

«Под предлогом перевода денежных средств псевдопокупатель попросил заявительницу пройти к ближайшему банкомату. Впоследствии потерпевшая по указанию злоумышленника произвела несколько денежных операций, после чего с ее банковского счета было похищено более 300 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник, используя онлайн-сервис банка, оформил на имя потерпевшей кредит на сумму около 1,4 миллиона рублей», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

«Полиция предупреждает об участившихся случаях мошенничеств с использованием средств мобильной связи и сети Интернет и просит граждан проявлять бдительность и не сообщать незнакомым реквизиты банковских карт», - сказал временно исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Александр Чучвага.

Напомним, ранее жительница Златоуста «раскусила» лжесотрудника банка, который оформил на нее кредит в один миллион рублей, но не успел снять деньги благодаря ее бдительности.

Сотрудники полиции отмечают, что при совершении покупок через Интернет лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара - уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности нужно выбирать оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.