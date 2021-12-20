Челябинка перевела аферистам десять миллионов рублей

Жительница Челябинска оформила кредиты и перевела мошенникам вместе с собственными сбережениями свыше десяти миллионов рублей. Стражи порядка напоминают, что все вопросы по банковским операциям следует уточнять непосредственно в отделениях банков, а не с мнимыми специалистами по телефону.

В органы внутренних дел Челябинска обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок и мужчина, представившись специалистом банка сообщил, что мошенниками совершены попытки оформления кредитов на ее имя. Для отмены данных операций потерпевшей необходимо самостоятельно оформить кредиты в финансово-кредитных организациях на максимальные суммы. Чтобы «аннулировать» кредиты, денежные средства необходимо перечислить на счета, которые ей продиктуют по телефону. При этом общаться со специалистами банка нельзя, так как проводится внутреннее расследование – специалистов банка подозревают в мошенничестве.

«Потерпевшая послушно выполняла все инструкции. В течение нескольких дней она оформила несколько кредитов, пояснив в финансово-кредитной организации, что денежные средства необходимы для приобретения жилья. Собственные сбережения и кредитные средства она перечисляла на указанные ей «безопасные» счета. Когда якобы специалисты перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводов денежных средств на якобы «безопасные» счета. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.