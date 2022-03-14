Челябинка перевела «дочери», якобы попавшей в ДТП, почти миллион рублей

Жительница Челябинска лишилась 800 000 рублей после телефонного разговора с мошенницей, которая представилась ее дочерью. Та ей сообщила, что якобы попала в ДТП и родственники пострадавшего человека требуют деньги.

В полицию Центрального района 71-летняя жительница Челябинска, которая рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся дочерью. Она сообщила, что попала в ДТП с пострадавшим. Родители потерпевшей якобы потребовали деньги на операцию. Не подозревая, что с ней разговаривает посторонний человек, пожилая женщина вышла к двери подъезда и передала неизвестному сверток с личными накоплениями в сумме 800 000 рублей, которые откладывала на протяжении многих лет.

«Позже выяснилось, что ни в какую аварию ее дочь не попадала. Стоит отметить, что пострадавшая челябинка слышала из средств массовой информации о подобном виде мошенничества, но все равно доверилась незнакомке», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.



По данному факту возбуждено уголовное дело.

Требование по телефону денежных средств за разрешение проблемы является одним из распространенных способов мошенничества. Условно, такую схему называют «Ваш родственник попал в беду». В случае, если вам поступил подобный звонок, прежде всего, не волнуйтесь, прервите разговор и сами перезвоните родственнику, о котором идет речь, чтобы проверить информацию. Также незамедлительно сообщите о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02 (102 с сотового телефона) либо непосредственно в ближайший районный отдел полиции.