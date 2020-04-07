Челябинка устроила разнос полицейскому за визит без маски и бахил

Пьяная жительница Челябинска, которая вызвала полицейских после ссоры с мужем, не захотела общаться с участковым, на котором не было медицинской маски и бахил.

Инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска. В полицию позвонила 40-летняя женщина, которая сообщила, что ее избил пьяный муж и продолжает высказывать дальнейшие угрозы в ее адрес.

На вызов приехал участковый. Как оказалась, дама сама была в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранитель зашел в квартиру, она начала снимать его на свой мобильный телефон и в приказном тоне требовать, чтобы страж порядка надел бахилы и медицинскую маску.

"Нахождение в медицинской маске уместно в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе или общении с больными", - сообщил начальник медико-санитарной части ФКУЗ МСЧ МВД России по Челябинской области Владимир Корольков.

Участковый объяснил даме, что в его действиях ничего противоправного нет, после чего нетрезвая женщина успокоилась. В настоящее время по факту причинения ей телесных повреждений супругом и высказывания угроз проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Полицейские Челябинска напоминают жителям: "Находясь на самоизоляции, не злоупотребляйте алкоголем и ведите законопослушный образ жизни".