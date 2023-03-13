Челябинка в балаклаве, испугавшая жителей «Паркового», просто мстила бывшей жене сожителя

Полицейские Челябинска нашли местную жительницу, которая не на шутку перепугала жителей микрорайона «Парковый».

Крича, что «она с Украины и всем перестреляет ноги», таинственная незнакомка в балаклаве шла с букетом к бывшей жене своего сожителя.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, дама распивала алкоголь вместе со своей второй половиной. Потом парочка поссорилась, и женщина пошла мстить экс-супруге своего кавалера, а для встречи с ней купила цветы.

«Данная гражданка установлена сотрудниками уголовного розыска, доставлена в отдел полиции «Курчатовский», - рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, о женщине в балаклаве, которая раздавала странные подарки и кричала, что «она с Украины и перестреляет всем ноги», жители «Паркового» сообщили в социальных сетях в выходные.