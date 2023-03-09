Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»

Жительница Челябинска 1957 года рождения перечислила мошенникам более трех миллионов рублей, пытаясь обезопасить свои сбережения. Пенсионерка не только отдала неизвестным лицам имеющиеся накопления, но и взяла кредиты.

Полицейским челябинка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительной структуры, который сообщил, что произошла несанкционированная попытка доступа к ее банковскому счету, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

«Для помощи в решении этой ситуации подключились якобы сотрудники банка, которые сказали перевести имеющиеся сбережения на безопасный счет. Поверив злоумышленникам, потерпевшая сняла личные накопления в сумме 600 000 рублей, заняла у знакомых около 500 000, а также оформила кредиты на сумму свыше двух миллионов рублей, после чего перевела деньги на указанные мошенниками номера», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские в очередной раз обращают внимание южноуральцев на то, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, стражи порядка не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц.

«Подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества», - подчеркнули в ГУ МВД России по Челябинской области.