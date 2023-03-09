09.03.2023
Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»
09.03.2023
Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 миллиарда рублей - выше ожиданий аналитиков
09.03.2023
Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%
09.03.2023
Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
09.03.2023
В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту
09.03.2023
Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей
Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»
03.03.2023
СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе
02.03.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО
01.03.2023
Результаты проверки КСП в Ашинском районе легли в основу еще одного уголовного дела
19.02.2023
В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023