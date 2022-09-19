19.09.2022
В школе Коркинского района открылось молодежное кафе
19.09.2022
Представитель ММК рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитки бизнес-сообществу страны
19.09.2022
Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии
19.09.2022
Суд отказался отпускать из-под стражи гендиректора компании «Медсервис-регион»
19.09.2022
Фестиваль джаза соберет в Челябинске лучших органистов и презентует почтовую открытку 16+
19.09.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО
Челябинские анархисты получили срок
15.09.2022
Высокопоставленный взяточник из полиции Магнитогорска останется в СИЗО
14.09.2022
Житель Челябинска осужден за реабилитацию нацизма
14.09.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина
13.09.2022
Сотрудники ФСБ пришли к заместителю главы Магнитогорска
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022