Челябинские анархисты получили срок

Сегодня, 19 сентября, Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 и 214 УК РФ, а именно вандализм, то есть осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества в иных общественных местах, совершенные группой лиц, по мотивам политической ненависти и вражды.

Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. По версии обвинения, в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года активисты развесили и закрепили на ограждении территории здания УФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку с надписью «ФСБ-главный террорист», а Цибуковский также зажег файер, после чего забросил его на огражденную территорию здания УФСБ. Таким образом активисты «дерзко и цинично» нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения, а файер был применен в качестве оружия.

Кроме того, Цибуковского и Сафонову обвиняют в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч.2 ст.214 УК РФ). Однако по этой статье сроки давности привлечения к уголовной ответственности уже истекли.

«Приговором суда Сафонова признана виновной в совершении преступлений. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок год и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Цибуковскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.