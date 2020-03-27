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Челябинские пенсионеры пострадали от рук афериста из Новосибирской области

Происшествия
Сегодня, 11:40

Южноуральским полицейскими задержан аферист, который из Новосибирска, "разводил" пенсионеров из Челябинска на деньги. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального ГУ МВД в Новосибирской области по подозрению в мошенничестве задержан ранее судимый  местный житель.

"Подозреваемый, в ночное время, путем случайного набора цифр, звонил на стационарные телефоны челябинцев. Входя в доверие к собеседникам, он представлялся их близким родственником, сообщал что попал в беду и ему нужна срочная финансовая помощь для разрешения затруднительной ситуации. После того как потерпевший соглашался передать денежные средства, к нему приезжал курьер, который не подозревал, что в данный момент происходит преступление. Забирая оговоренную сумму, посыльный переводил денежные средства на указанный ему злоумышленником счет", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Жертвами мошенничества становились граждане пожилого возраста. В настоящее время установлена причастность задержанного к пяти эпизодам, общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

В полиции Ленинского района Челябинска возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативникам предстоит установить дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

"Чтобы обезопасить себя от подобного вида мошенничества, необходимо прекратить разговор и взять паузу перед тем, как принять какое-то решение.  Даже если это время будет длиться всего минуту, есть возможность сориентироваться, что вообще происходит, не подозрительно ли всё это. Мошенники настаивают на немедленном принятии решения, быстрых действиях, дают пошаговую инструкцию, и, после преодоления первых сомнений и совершения первых шагов, человек дальше совершает действия по инерции", - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Вторым и ключевым способом не стать жертвой мошенника – перезвонить своему родственнику, от лица которого поступил звонок.  По возможности необходимо привлекать к разговору кого-то ещё (родственника, соседа по лестничной клетке). С большой долей вероятности другой человек, будет менее эмоционален и сохранит более критический взгляд на происходящее. Дублируйте ему то, что говорит и просит сделать звонящий, вам будет проще с такой поддержкой разобраться в ситуации и устоять перед давлением мошенника.

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