Челябинские полицейские уничтожили вещественные доказательства

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области уничтожили свыше 158 килограммов наркотиков. Они были вещественными доказательствами по уголовным делам. Наркозелье отправилось в печь одного из промышленных предприятий Челябинска.

На территории одного из промышленных предприятий Челябинска состоялось уничтожение изъятых из незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. Ранее они были вещественными доказательствами по уголовным делам. После вынесения судами обвинительных приговоров запрещенные к свободному обороту нарковещества подлежат обязательному уничтожению.

Как сообщали в пресс-службе регионального полицейского главка, в числе уничтоженных вещественных доказательств килограммы марихуаны, героина, синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. Также в огне были сожжены изъятые у наркодельцов инструменты и лабораторное оборудование для производства наркозелья в «подпольных лабораториях». Лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, понесли наказание, связанное с лишением свободы на длительный период.