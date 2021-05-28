Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму

Центральный окружной военный суд Самары признал жителей Челябинска виновными в участии в деятельности и террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Часть наказания осужденные будут отбывать в тюрьме, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Осужденные являются приверженцами идеологии и активными членами международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории России Верховным Судом Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе.

Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Во время обысков из мест проживания осужденных изъяли печатные пропагандистские материалы, символику террористической организации, электронные носители информации, которые они использовали при совершении преступлений.

Челябинцев приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме. Оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.