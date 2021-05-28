28.05.2021
В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
28.05.2021
Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
28.05.2021
Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
27.05.2021
В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
27.05.2021
Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму
20.05.2021
Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
29.04.2021
Депутат ЗСО, обвиняемый в даче взятки, останется под арестом
19.04.2021
ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
19.04.2021
В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021