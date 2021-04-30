Челябинский 18-летний активист стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, которому вменяют неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

«Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), за что судом ему назначались различные наказания, в том числе административный арест на срок пять суток. Вместе с тем, гражданин продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в сети Интернет призывы, к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях», - пояснили в ГУ МВД области.

Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.