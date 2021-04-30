30.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 1-3 мая
30.04.2021
Наталья Котова пообещала челябинским садоводам помочь в решении вопроса с субсидированием СНТ
30.04.2021
В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов
30.04.2021
Как будут выглядеть новые общественные пространства Челябинска
30.04.2021
«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»
30.04.2021
Челябинский 18-летний активист стал фигурантом уголовного дела
Челябинский 18-летний активист стал фигурантом уголовного дела
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021
Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
27.04.2021
График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни
26.04.2021