Челябинский депутат обвинил сотрудников мэрии в нападении

Челябинский депутат Роман Никитин заявил о нападении на него вахтеров городской администрации.

По словам Никитина, это неожиданное для него происшествие случилось пятого июля.

Депутат Центрального района записал видео, в котором рассказал о нанесении ему телесных повреждений, и выложил его на Ютубе. Запись растиражировали дружественные ему (или враждебные мэрии) телеграм-каналы.

Как рассказывает Роман Никитин, пятого июля он пришел в администрацию Челябинска, чтобы отдать заявление касательно «кошмарной организации движения» на перекрестках Новоградского тракта, улиц Петра Столыпина и Петра Сумина.

Маску он с собой не взял. Вахтеры напомнили депутату о необходимости ее ношения. Никитин пошел за маской в машину, успев возмутиться тем, что в муниципальном учреждении ему не выдали средства индивидуальной защиты.

«Была команда не пускать меня в администрацию. Я показал свое удостоверение депутата Центрального района. Однако меня отказались пропускать. Факт поступления команды не пускать меня отрицали. Стали говорить, что одежда на мне не такая. Я был в футболке, классических шортах ниже колена – лето на дворе, обут. Я не пришел в исподнем», - сказал депутат.

Попытавшись пройти вглубь здания, он натолкнулся на яростное сопротивление. Никитин утверждает, что охранник-мужчина обхватил его за талию, а когда депутат начал пятиться задом, чтобы таки проскользнуть внутрь, женщина-вахтер очень сильно схватила его за левую руку, в которой он держал документы, и попыталась загнуть ее за колонну, чтобы таким образом задержать.

Роман Никитин предположил, что сотрудница мэрии занимался борьбой – уж больно крепкой оказалась женская хватка, и продемонстрировал большую царапину, полученную в неравном «бою».

Несмотря на противостояние, он исхитрился записать видео с места событий на свой телефон, который держал в правой руке. Эти травмы – не единственные, полученные им в стенах мэрии. Подробности узнавайте из первых уст (смотрите видео).

В администрации Челябинска сказали, что данную ситуацию не комментируют.

Что касается масочного режима в мэрии, то здесь с этим очень строго – власти радеют за безопасность своих сотрудников и посетителей.