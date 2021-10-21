Челябинский колледж атаковали тараканы

Прокуратурой совместно со специалистом Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения санитарных правил при осуществлении питания детей в ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост».

В ходе проверки цеха выявлено некачественно промытое технологическое оборудование с остатками технологического сырья, неудовлетворительное санитарное состояние цеха, паутина в углах стен, тараканы. Допускалось использование столовой посуды и кухонного инвентаря с механическими повреждениями и сколами.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, проверка показала, что в образовательной организации контроль за соблюдением санитарных норм и правил при организации питания надлежащим образом не осуществлялся, что повлекло нарушения прав учащихся на охрану здоровья и безопасные условия обучения.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении заведующей производством возбуждено административное дело.

Директору ГБПОУ «ЧГК «Рост» внесено представление об устранении нарушений санитарно - эпидемиологического законодательства.