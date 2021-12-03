Челябинский облсуд приговорил мать-детоубийцу к 14 годам лишения свободы

Челябинский областной суд сегодня, третьего декабря, приговорил 23-летнюю Диану Хуснитдинову к 14-ти годам лишения свободы в колонии общего режима (с ограничением свободы сроком на один год) за убийство маленькой дочери, признав ее виновной по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ.

Суд установил, что в ночь на четвертое декабря прошлого года жительница Башкирии гостила у своей сестры в Магнитогорске – вместе со своей грудной дочкой, появившейся на свет 13-го мая 2020-го года. Хуснитдинова была пьяна.

В состоянии раздражения из-за долгого плача малышки, мать, державшая ее на руках, с силой бросила девочку в сторону дверного проема кухни. Дочка ударилась головой о косяк и упала на пол. Десятого декабря 2020-го года наступила смерть ребенка – малышка умерла в стенах центра охраны материнства и детства Магнитогорска в результате полученной закрытой тупой травмы головы.

Как отмечает пресс-служба Челябинского областного суда, подсудимая в судебном заседании вину не признала. Утверждала, что в тот день она находилась в сонном и заторможенном состоянии из-за приема лекарств, дочь ударила об дверной косяк случайно, выронив ее из рук.

Хуснитдинова имеет среднее специальное образование, не трудоустроена, не замужем, ранее судима.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учел наличие у нее второго маленького ребенка, рожденного 15-го января 2019-го года.

Отягчающим обстоятельством суд признал то, что совершено оно было матерью в отношении собственной несовершеннолетней дочери и что в тот момент горе-мать была пьяна.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда.