Челябинский оперативник, напавший на женщину-следователя, может лишиться должности в полиции

В региональном полицейском главке прокомментировали ситуацию с избиением женщины-следователя отдела полиции Советского района Челябинска: по предварительной информации, рукоприкладством занимался оперативник, который после проведенной проверки может быть уволен.

В Челябинске полицейский похитил следователя, с которой у него были отношения, вывез ее на водохранилище и угрожал убийством. Война внутри силовых структур тут ни при чем – мужчина думал, что коллега ему изменила. Об истории сообщил telegram-канал «База».

По данным телеграм-канала, полтора года назад у сотрудников полиции из отдела МВД «Советский» закрутился роман. Она - 32-летняя старший следователь. Он - 32-летний опер в браке. Отношения между полицейскими развились настолько, что к концу прошлого года оперативник даже решил развестись с женой.

В середине октября этого года, подъехав к дому любимой, оперативник заметил там их общего знакомого. Всю ночь любовники выясняли отношения, переписываясь в мессенджере, а наутро оперативник решил уладить проблему лично. Он приехал к следователю на своем «Фольксвагене», насильно посадил ее в машину и вывез на водохранилище. Там правоохранитель накинулся на потерпевшую. После поездки на водохранилище у молодой женщины остались травмы, и она не захотела молчать.

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведенной проверки установлен факт причинения телесных повреждений старшему следователю в результате конфликта, возникшего между двумя сотрудниками одного из территориальных отделов полиции», - сообщили в региональном полицейском главке.

Материалы проверки направлены в следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения.

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.