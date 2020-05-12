Челябинский полицейский, подозреваемый в сексуальном насилии над задержанным, арестован

Следственный комитет арестовал сотрудника полиции Ленинского района Челябинска, который подозревается в надругательстве над задержанным. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части третьей статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Превышение должностных полномочий».

«По версии 6 мая текущего года в отдел полиции «Ленинский» по вызову о семейном конфликте был доставлен местный житель, ранее судимый за совершение убийства и других преступлений. В отделе полиции сотрудник правоохранительных органов, превысив служебные полномочия, нанес задержанному травмы. По ходатайства следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ» в УМВД России по Челябинску поступил вызов о том, что в одном из домов Ленинского района мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. Он был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражу. В отдел полиции Ленинского района сотрудниками ДПС был доставлен пьяный мужчина. Один их сотрудников правопорядка его избил и надругался дубинкой. У мужчины серьезные повреждения внутренних органов.

В случае установления вины сотрудники будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

В пресс-службе регионального полицейского главка на вопрос – уволен ли данный сотрудник, от комментариев воздержались.