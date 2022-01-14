Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов

Следственным комитетом Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного районного отдела полиции областного центра, подозреваемого в получении взятки за информацию об умерших.

По данным следствия, в течение 2020 года сотрудник полиции получил взятку от предпринимателя на сумму более десяти тысяч рублей за предоставление информации об умерших людях на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

«Факт совершения противоправного деяния был выявлен оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», - добавили в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.