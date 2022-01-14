14.01.2022
Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов
14.01.2022
Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь
14.01.2022
В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды
14.01.2022
Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов
14.01.2022
В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»
14.01.2022
В Златоусте пожарные спасли девять детей
Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов
12.01.2022
Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска
11.01.2022
Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем южноуральского полицейского главка
10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022