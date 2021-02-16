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Челябинское УФАС заподозрило две компании в картельном сговоре

Челябинское УФАС признала, что ООО «ЭКО Евразия» и ООО «ЛигаСтрой» заключили картельное соглашение. Ведомство передало материалы в ГУ МВД по Челябинской области, сообщили в региональном ведомстве.

Общий доход участников соглашения - 65,3 миллиона рублей. По данным ведомства, ответчики являются конкурентами, так как совместно приняли участие в пяти закупках в 2018 и 2019 годах на поставку зданий сборно-разборного типа.

«При участии в четырех закупках ответчики использовали модель поведения «единственный победитель» и создавали видимость конкурентной борьбы, - рассказали в антимонопольном ведомстве. - При участии в ещё одной закупке участники использовали антиконкурентную стратегию поведения «единственный поставщик». При совместном участии ООО «ЭКО Евразия» и ООО «ЛигаСтрой» в четырех закупках происходило минимальное снижение НМЦК (0,5-1 %), что обусловлено отсутствием соперничества между указанными компаниями. В ещё одной закупке контракт заключен по НМЦК (0 % снижения)».

По данным УФАС, компании согласовывали антиконкурентную стратегию поведения, при которой по двум закупкам в 2019 году ООО «ЛигаСтрой» снижало НМЦК на 0,5 %, ООО «ЭКО Евразия» снижало еще на 0,5 %. После этого ООО «Лигастрой» не подавало ценовых предложений. И в результате контракт заключили с «ЭКО Евразия».

«Во второй части заявки на участие ещё в одной закупке ООО «ЛигаСтрой» допущена ошибка при указании наличия конфликта интересов с заказчиком. В результате чего контракт заключен с ООО «ЭКО Евразия», - рассказали в антимопольном ведомстве. - Заявки на участие в закупках подготавливались одним лицом – индивидуальным предпринимателем».

Как установили антимонопольщики, было совпадение свойства фалов первых частей заявок по трем закупкам в 2019 году. А сами ООО имеют единую инфраструктуру.

«Предоставление ООО «ЛигаСтрой» беспроцентного займа ООО «ЭКО Евразия» в размере обеспечения заявки при участии в закупке 2018 года, - добавили в ведомстве. - Наличие аффилированности между ответчиками».

Возбуждение административных дел запланировано на март этого года. В ГУ МВД по Челябинской области переданы материалы по признакам совершения преступления по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).