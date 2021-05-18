18.05.2021
На Изумрудном карьере задержаны подростки-экстремалы, которые прыгали со скал
18.05.2021
Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты
18.05.2021
В Копейске огнеборцы ликвидируют крупный пожар на улице с деревянными домами
18.05.2021
Ассоциация служб безопасности Южного Урала провела спортивный турнир в честь дня своего основания
18.05.2021
В Челябинске полуторогодовалый малыш выпал из окна
18.05.2021
Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи
Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021