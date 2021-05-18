Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты

В пункте пропуска Бугристое (Троицкий район, Челябинская область) выявлена партия биологически активных добавок с запрещенным веществом Более 1800 капсул сильнодействующих препаратов перевозились в Екатеринбург.

В ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, пограничниками выявлены биологически активные добавки иностранного производства «Лилофин» (1080) капсул, «Фатзорб» (720 капсул), «Билайт» (72 капсулы), предположительно содержащих запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество «сибутрамин». Общее количество выявленных препаратов составило 1872 капсулы. По результатам проведенных мероприятий пограничниками установлено, что груз направлялся на один из расположенных в Екатеринбурге складов для дальнейшего распределения и отправки в другие российские города. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

Груз изъят и передан сотрудникам межмуниципального отдела «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для экспертизы и принятия процессуального решения. Всего с начала года Пограничным управлением выявлено и передано в региональные органы внутренних дел около 352 000 различных сильнодействующих препаратов в виде таблеток, капсул и ампул с жидкостью, которые предназначались для реализации в крупных городах (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Грозный, Сочи, Казань, Уфа, Новосибирск, Иркутск).

Напомним, сибутрамин является лекарственным средством, которое применяется при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. С 2008 года реализация сибутраминосодержащих препаратов разрешена только в аптеках по рецепту особой формы. Препараты с содержанием сибутрамина вызывают зависимость, что не позволяет прекратить их прием без помощи специалиста.