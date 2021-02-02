В Челябинской области привито от ковида почти 16 тысяч жителей

Анонсы событий и мероприятий на второе февраля

В Челябинской области для таганайских лосей закупили два центнера соли

Байбак из Исторического музея поздравил сородичей с Днем сурка

В селе Тюбук только стрельба по колесам смогла остановить пьяного водителя

Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе февраля

Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться

Пенсионеров Карабаша ввели в заблуждение по поводу вакцинации от ковида

В Челябинской области сняли еще часть ковидных ограничений

В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде

ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

Областной суд поддержал позицию природоохранного прокурора региона, взыскав с ПАО «ЧМК» 142,6 миллиона рублей в счет возмещения причиненного вреда окружающей среде. Предприятие сбрасывало сточные воды в реку Миасс.



Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде Челябинска был причинен вред почти на 150 миллионов рублей.

Руководство ЧМК решение суда первой инстанции, которое приняло решение взыскать с предприятия эту сумму, пыталось обжаловать. Областной суд встал на сторону прокурора.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в ноябре также природоохранная прокуратура потребовала взыскать с челябинского металлургического комбината 250 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс.

В 2020 году Челябинской природоохранной прокуратурой снова было установлено, что предприятие продолжает осуществлять сброс сточных вод. В Миасс попадают такие вещества, как аммоний-ионам, взвешенным веществам, нефтепродуктам, нитрит-анионам, сульфид-анионам, фенолу, фторид-анионам, хрому6+, цинку.

А еще ранее по требованию прокурора с предприятия уже взыскано 142,6 и 47,2 миллиона рублей.

Более того, в декабре 2020 года Уральское межрегиональное Управления Росприроднадзора оштрафовало ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за нарушения законодательства об охране окружающий среды еще на 420 рублей.

В отношении компании природоохранным прокурором областного центра было возбуждено четыре административных дела. Результат их рассмотрения – штраф в размере 420 тысяч рублей.

Поводом для прокурорского реагирования в отношении ЧМК стали многочисленные жалобы челябинцев на загрязнение атмосферного воздуха.