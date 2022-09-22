Завод «Уральская кузница» ввел в эксплуатацию систему очистки стоков

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел»), что находится в городе Чебаркуле Челябинской области. ввел в эксплуатацию систему комплексной очистки и фильтрации промышленных и ливневых стоков. Объем инвестиций в проект составил 10 млн рублей.

Стоки с промышленной площадки «Уралкуза» собираются в общий коллектор, на выходе которого установлены очистные сооружения – комплекс резервуаров многоступенчатой фильтрации и система сборных колодцев. Движение стоков между ними происходит с помощью гидронасосов, которые автоматически перекачивают воду по мере заполнения колодцев.

Сначала вода поступает в резервуар, где жидкость насыщают воздухом – в результате на дно емкости оседают частицы железа. На следующих этапах вода отстаивается и проходит через слои различных сорбентов, где задерживаются частицы нефтепродуктов, железа, хлоридов, сульфатов и других веществ. Для подбора наиболее подходящих сорбентов на предприятии провели ряд специальных исследований.

«После всех этапов очистки на заводе состав воды строго соответствует всем требованиям городских очистных сооружений, химические показатели не превышают предельно-допустимых концентраций», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Уралкуз» Даниил Мергенев.

Финальный этап фильтрации воды проходит уже на очистных сооружениях Чебаркуля – предприятие заключило договор с МУП «Канализационное хозяйство» на передачу промышленных стоков. Здесь проводят биологическую очистку до уровня водоёмов рыбохозяйственного значения.