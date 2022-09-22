22.09.2022
В Челябинской области появится горно-туристический кластер
22.09.2022
ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса
21.09.2022
Преподаватели и студенты ЮУГМУ укрепили здоровье коллективной ходьбой по Челябинскому бору
21.09.2022
В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов
21.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2022
Глава Ростуризма: На текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось
Завод «Уральская кузница» ввел в эксплуатацию систему очистки стоков
20.07.2022
«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде
07.07.2022
«Уральская кузница» провела конкурс профессионального мастерства
29.04.2022
Уралкуз одержал победу в чемпионате Челябинска по волейболу
26.01.2022
«Уралкуз» отгрузил максимальный объем раскатных колец
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022