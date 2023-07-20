В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»

Восемьдесят три лучших работника завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Чебаркуль, Челябинская область) получили награды в преддверии профессионального праздника – Дня металлурга. Также к празднику обновили экспозицию на Доске почета предприятия.

Металлургам вручили почетные грамоты от имени губернатора Челябинской области. Некоторые работники предприятия получили награды от главы Чебаркуля, председателя городского Собрания депутатов и председателя Челябинского областного комитета Российского профсоюза работников промышленности. Почетной грамотой министерства промышленности и торговли отмечены трое работников «Уралкуза».

Звания «Почетный металлург» удостоился токарь механообрабатывающего цеха Виктор Кромский. Благодарность губернатора Челябинской области получили травильщик кузнечно-прессового цеха Андрей Клочков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимир Манагаров и главный специалист департамента по работе с персоналом Анжелика Савинова.

Пяти сотрудникам предприятия присвоено звание «Почетный ветеран Уральской кузницы» за многолетний и добросовестный труд. Звание «Трудовая династия» присвоили семье Чураковых – общий трудовой стаж десяти членов этой семьи на «Уралкузе» составляет 266 лет.