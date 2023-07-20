20.07.2023
В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»
20.07.2023
Степной шмель залетел в горы Таганая
20.07.2023
В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы
19.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
19.07.2023
Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать
19.07.2023
Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства
В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»
21.06.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
22.09.2022
Завод «Уральская кузница» ввел в эксплуатацию систему очистки стоков
22.08.2022
Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК
20.07.2022
«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023