«Уральская кузница» провела детский праздник

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) организовал детский день для детей сотрудников предприятия, посвященный 20-летнему юбилею Группы «Мечел».

В качестве площадки для проведения праздника выбрали парк «Семейный» – популярное место отдыха у жителей Чебаркуля. Для участия в активных и веселых конкурсах пришло больше 70 семей с детьми. Для гостей подготовили импровизированную арену для танцевальных поединков с аниматорами, зоны для нанесения аквагрима, раздачу сладких угощений и воздушных шариков в корпоративных цветах Группы «Мечел». Финальным аккордом праздничной программы стало шоу мыльных пузырей.

«Проведение семейных праздников стало традиционным на «Уралкузе» и является частью социальной политики предприятия. Подобный формат встреч оставляет позитивные впечатления и массу семейных воспоминаний», – отметил директор департамента по работе с персоналом завода «Уральская кузница» Дмитрий Рекк.