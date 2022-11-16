Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским

Декретница из Копейска (Челябинская область) и ее муж поверили, что помогают в раскрытии преступления и оформили кредиты на 800 тысяч рублей. Они даже не подозревали, что стали жертвами мошенников.

Женщина, находящаяся в декретном отпуске, рассказала полицейским, что в мессенджере ей поступил звонок. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов Москвы и сообщил, что у них проходит следствие в отношении сотрудников банка, которые получили доступ к данным клиентов и пытаются оформить на нее кредитные карты.

«Далее матери двоих маленьких детей стали поступать звонки с другого абонентского номера, звонивший представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что за ней будет закреплен сотрудник центрального банка, который будет отвечать за экономическую и финансовую безопасность. Тот ей сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредитные карты на ее имя, поэтому необходимо самой оформить займы. После чего женщина дистанционно оформила кредиты в различных банках на сумму более 440 000 рублей и перевела злоумышленникам на указанный расчетный счет», - сообщили в региональном полицейском главке.

На следующий день женщине снова позвонили и сообщили, что в регионе ее проживания распространились случаи утечки информации и попросили проинструктировать супруга о действиях, которые ему необходимо будет повторить. Мужчина, поверив своей жене, оформил кредиты на сумму около 400 000 рублей и перевел на указанную ему банковскую карту. Когда перестали поступать звонки, супруги поняли, что стали жертвами мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские вновь и вновь напоминают южноуральцам о том, что нельзя верить звонкам неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков или силовых структур, обращаются по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, на вас якобы пытаются оформить кредит, – не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии».