Дело Белоусова и его тещи поступило в Московский городской суд

В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.
Информацию о том, что уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в Московский городской суд агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе Московского городского суда. Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.
Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.
Мера пресечения в отношении Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.