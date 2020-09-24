Дело соучастника Тефтелева передано в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова. Он обвиняется в получении взятки при махинациях при строительстве школы в Парковом.

По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2015 по апрель 2019 года, занимая должность начальника УКС города, совместно с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым, который потом занял пост заместителя главы региона, получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд. Дата рассмотрения уголовного дела пока не назначена.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 22 сентября в Центральном районном суде Челябинска стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении Евгения Тефтелева. На заседании суд лишь рассмотрел вопрос о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Заседание по делу экс-главы южноуральской столицы отложено до восьмого октября текущего года

Напомним, Тефтелеву и Пашкову может грозить до десяти лет лишения свободы.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.