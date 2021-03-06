Депутат ЗСО Челябинской области два месяца проведет в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО депутата Законодательного собрания области, директора ООО «Дорстойгрупп» Армана Аракеляна. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе суда Центрального района Челябинска, Аракелян причастность к преступлению признал. Но возражал против заключения под стражу. Однако, сторона обвинения настаивала на том, что, находясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.
В итоге директора ООО «Дорстойгрупп» Армана Аракеляна на два месяца отправили в СИЗО.
Напомним, что по версии следствия, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации (депутат ЗСО Арман Аракелян, руководитель дорожной компании «ДорстройГрупп»), дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.
Речь идет о коррупции в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей».
Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.