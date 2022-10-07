Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям

Управлению соцзащиты Калининского района Челябинска суд отказал в иске о лишении или ограничении родительских прав матери школьницы, которая выбросила с 20-го этажа собаку, а до этого расчленила котенка.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области со ссылкой на министра Ирину Буторину.

«В ходе заседания управление соцзащиты Калининского района смягчило требования с лишения прав на их ограничение, но суд не поддержал доводы. Органы опеки будут обжаловать это решение», - рассказали в ведомстве.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля этого года школьница-живодерка выкинула с 20-го этажа маленькую собачку. Ранее она расчленила котенка, отрубила ему голову и вставила в пасть сигарету. Кровью животного девочка расписала стены подъезда. В ее «послужном» списке также есть смерть еще одного щенка. Как сообщают пользователи в социальных сетях, животных для расправы садистка выбирала по объявлениям о бесплатном устройстве бездомных животных.

После первого события, связанного с жестоким обращением с домашним животным, службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки. Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Затем было принято комиссионное решение о применении 77 статьи Семейного кодекса Российской Федерации об отобрании несовершеннолетней для оказания необходимой помощи.