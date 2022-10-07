07.10.2022
Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям
07.10.2022
Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе
07.10.2022
Челябинск отметит столетие джаза в России гала-концертом с участием Бутмана и Долиной
07.10.2022
Челябинская область примет пятый музыкальный фестиваль Юрия Башмета
07.10.2022
С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России
07.10.2022
Владимир Богдановский о новой книге «Император Александр I на Урале»
Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
14.04.2022
Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
13.08.2021
Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022