Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Разбой» и «Убийство из корыстных побуждений».

По версии следствия обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в квартире по улице Агалакова в Ленинском районе Челябинска, напал на родную бабушку, которой нанес множество ударов металлическим ключом и ножом.

«После чего перекрыл доступ воздуха резиновой трубкой медицинского тонометра, однако трубка порвалась, и обвиняемый снова перекрыл доступ воздуха найденным на месте преступления гибким предметом удлиненной формы. Смерть 71-летней пенсионерки наступила на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени в результате тупой травмы шеи», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

После убийство злоумышленник похитил из квартиры денежные средства в сумме 2 500 рублей и телевизор стоимостью 3107 рублей.

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.